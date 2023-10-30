Отмечается, что вопрос перемирия с РФ в команде президента – табу.

Зимой Украину ждут серьезные перемены. Ожидаются кадровые перестановки в высшем военно-политическом руководстве страны и изменение военной стратегии.

Об этом пишет TIME. Источники в окружении президента утверждают, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, поскольку они предоставляют средства не для победы в войне, а только для того, чтобы в ней выжить. Со своей стороны, президент твердо намерен продолжать воевать, а "его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую ​​форму, которая беспокоит некоторых его советников", стала "непоколебимой" и "граничит с мессианством".

"Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это", – подчеркнул один из помощников президента.

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Отмечается, что вопрос перемирия с РФ в команде президента – табу.

"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет любой ценой довести дело до конца. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим ее детонацию", – заявил Зеленский, добавив, що внушение Западу веры в то, что Украина может победить, "отнимает всю силу и энергию".

Собеседники издания утверждают, что зимой могут произойти серьезные изменения в военной стратегии Украины и серьезные встряски в команде президента. Предположительно, будет отправлен в оставку минимум один министр, а также один из генералов, отвечающий за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за медленный прогресс на передовой.

"Мы не движемся вперед", – сказал источник из окружения президента. Он подчеркнул, что некоторые командиры на передовой начали отказываться от выполнения приказов о наступлении.

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", – добавил он.

Так, в начале октября политическое руководство страны требовало провести операцию по деоккупации Горловки Донецкой области, однако военные ответили вопросом: Чем?

"Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?", – задался вопросом офицер.

Также не исключено, что в Украине этой зимой повторятся блэкауты. И они вызовут недовольство общества работой украинских властей.

"В прошлом году люди обвиняли русских. На этот раз они обвинят нас в том, что мы не сделали достаточно для подготовки", – сказал собеседник издания.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска не прекращают обстреливать мирные города Украины. В частности, 30 октября россияне ударили по кладбищу на Херсонщине. В результате обстрела в Киндийке есть погибший и пострадавший.

В Херсоне под вражеский огонь попала маршрутка. Пострадали семь человек. Среди них двое мужчин и пять женщин.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Однако, по его словам, условия для этих переговоров еще не созданы.

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