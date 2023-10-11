ВСУ продолжают вести контрнаступление, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война находится на завершающем этапе, и он "самый тяжелый".

"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период - захват, затем остановка наступления (войск РФ) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - сказал Зеленский в интервью Digi24.

Отвечая на вопрос о том, когда закончится война, глава государства заявил, что, вероятно, сейчас никто не может назвать точную дату.

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При этом Зеленский отметил, что в данный момент ВСУ продолжают вести контрнаступление, освобождая украинские территории:

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я тоже не могу вам этого сказать".

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Как писал УНИАН, утром 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Он сообщил, что данный визит будет иметь важное значение для устойчивости Украины грядущей зимой.

Также 11 октября в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

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