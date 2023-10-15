Даже при полном провале россиян под Авдеевкой эта битва поглотит много украинских ресурсов.

Российский штурм Авдеевки, продолжающийся уже почти неделю, является попыткой агрессора перехватить стратегическую инициативу в войне на фоне крайне медленного украинского контрнаступления. Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что события этой недели стали крупнейшей активизацией российских наступательных усилий после завершения зимней кампании. Очевидной целью наступления является попытка создать "котел" вокруг украинского гарнизона города и утвердить возобновление российского стратегического наступления.

"Россия выделила значительные ресурсы для своего последнего толчка. В Авдеевку переброшено до трех батальонов. Их поддерживают танки, боевые машины пехоты и авиация. Подобно тому, как Украина в течение лета обнаружила, что сломать хорошо подготовленную оборону чрезвычайно трудно, так же россияне, похоже, понесли суровое наказание за свой штурм Авдеевки", – говорится в публикации.

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Потеря Авдеевки была бы ударом по моральному духу украинцев, пишет The Economist, подчеркивая стратегическое положение города, который враг не может захватить с 2014 года. Битва за город продлится еще определенное время и будет крайне ожесточенной.

"Независимо от того, попадет Авдеевка в руки россиян или нет, это все окажет негативное влияние на продолжающееся украинское контрнаступление на юге. Прогресс там замедлился после освобождения Роботино в августе. Если Украине нужно усилить Авдеевский фронт, ей, возможно, придется перебросить часть сил, воюющих к югу от Орехова. Это еще больше уменьшит шансы на прорыв до наступления зимы", – говорится в публикации.

Битва за Авдеевку - последние новости

Как писал УНИАН, российская армия продолжает массированный штурм Авдеевки, но успехи захватчиков являются крайне незначительными и стоят агрессору больших потерь. Российские "военкоры" жалуются на нехватку медицинского персонала, чтобы спасать недобитых оккупантов, и ноют о слишком крепких укреплениях ВСУ.

Из-за активных боев за Авдеевку потери врага резко выросли. Так, по данным оперативного командования "Таврия", в зону ответственности которого входит Авдеевка, только за последние сутки агрессор потерял здесь ориентировочно 644 солдат и несколько десятков единиц боевой техники.

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