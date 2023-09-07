При этом, штурмовые подразделения Нацгвардии и ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении.

Российские оккупанты перебрасывают силы с других направлений фронта для ведения обороны на юге.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович, передает Military Media Center.

Он отметил, что несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пытаются контратаковать на Бахмутском направлении.

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"За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов враг усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях", - сказал Уршалович.

Кроме ого, он сообщил, что штурмовые подразделения Нацгвардии и ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении. Так, в течение недели штурмовые группы бригад оперативного назначения "Гвардии наступления" при поддержке артиллерии, танков и во взаимодействии с подразделениями ВСУ достигли успеха на Мелитопольском направлении.

В частности, они уничтожили до взвода противника, продвинулись как в глубину обороны российских войск, так и по фронту.

"Закрепляются на занимаемых рубежах и осуществляют подготовку к дальнейшим наступательным действиям", - подчеркнул Уршалович.

Война в Украине: новости

5 сентября сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении ситуация изменилась - российские оккупанты отказались от намерений продолжать наступательные действия.

А сегодня стало известно, что российские захватчики на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч солдат, однако им не хватает техники.

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