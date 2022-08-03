В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку.

Российские силы, вероятно, решили атаковать Авдеевку в лоб с территории оккупированной Донецкой области, а не ждать, пока украинские силы отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций в результате российских операций по охвату к северо-востоку от населенного пункта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что под сообщением Генштаба о частичном успехе оккупантов в данном районе, вероятно, имеется в виду вытеснение ВСУ из района Бутовской шахты на юго-запад от Авдеевки.

В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. Попытки штурмовать Авдеевку для России ранее не приносили существенного прогресса.

В Институте изучения войны добавляют, что ВСУ занимали позиции возле шахты "Бутовская" с 2015 года, и на протяжении многих лет этот район подвергался непрерывным обстрелам. Украинские силы также ранее определяли Бутовку как стратегический оборонительный пункт и ближайшую украинскую позицию к Донецку.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления россиян на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и находится в оборонительной позиции.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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