Люизит – это боевое отравляющее вещество кожно- нарывного действия, единственное известное практическое применение которого – как компонент в химическом оружии.

Российские оккупационные войска на Бахмутском направлении активно применяют химическое оружие против украинских воинов. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что среди прочего враг использует люизит.

"Да, действительно, появляются свидетельства того, что все чаще применяется люизит, или как его еще называют, Вещество №17. В целом это запрещено, как и многие другие средства химические. А у российских оккупантов пока ограничены возможности по предоставлению действенного огневого поражения Силам обороны Украины. Имея количественное преимущество, они не имеют качественного преимущества. Поэтому, чтобы компенсировать вот эту техническую, технологическую составляющую, они прибегают к запрещенным средствам, которых у них на складах большое количество еще со времен Советского Союза", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко подчеркнул, что подобные вещества опасны даже для того, кто их применяет, потому что все зависит от направления ветра и погодных условий.

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"Они идут даже на такие шаги для того, чтобы удерживать территории, которые контролируют, чтобы отражать контратаки со стороны Сил обороны Украины. И я не исключаю, что применение будет только учащаться", – резюмировал обозреватель.

Что такое люизит

Люизит – это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, единственное известное практическое применение которого – как компонент в химическом оружии.

Люизит относится к стойким ядовитым веществам, при нормальных условиях имеет резкий раздражающий запах. Этому веществу присуще раздражающее действие на слизистые оболочки и органы дыхания. Первые признаки отравления появляются уже через 3-5 минут после попадания люизита на кожу или в организм.

В случае легкого поражения признаки отравления люизитом исчезают за несколько дней. В то же время более тяжелое поражение имеет такие симптомы как тошнота, головная боль, потеря голоса, рвота, слабость. Если у пострадавшего наблюдаются спазмы в груди и отдышка – это признаки тяжелого отравления.

Заметим, что использование химического оружия строго запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

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