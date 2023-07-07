За прошедшие сутки произошло в общей сложности не менее 30 боевых столкновений по разным направлениям фронта.

Враг упорно идет в атаки на Бахмутском направлении, но безуспешно.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, За прошедшие сутки на этом направлении наши защитники, под плотным огнем авиации и артиллерии россиян, успешно отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Берховка Донецкой области.

Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В Генштабе информируют, что в целом противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

В частности, на Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

Наши воины стойко держат оборону на Купянском направлении и продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском направлении в районе Первомайского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Война в Украине - последние новости

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), силы обороны наращивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье. Эксперты заявляют, что на этих двух направлениях наблюдается устойчивая тенденция к продвижению украинских военных вперед.

Спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый перед этим заявил, что украинские воины сохраняют инициативу вокруг Бахмута и оттесняют оккупантов на северном и южном флангах. Он информировал, что в районе Клещиевки (Бахмутское направление) происходят мощные бои, намекая при этом, что стоит ждать позитивные новости через некоторое время относительно этого населенного пункта.

Вчера в ISW сообщили, что ВСУ освободили важную высоту возле Клещиевки в 7 км к северо-западу от Бахмута, но пока не освободили сам поселок, который не так стратегически важен, как высоты вокруг него.

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