Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам врага.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы в очередной раз успешно ударили по российским позициям, уничтожив вражеский пункт управления, технику и вооружение. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщает Генштаб ВСУ.

В то же время украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили один район скопления российских военных, их вооружения и военной техники, а также вражеский пункт управления и станцию радиоэлектронной борьбы.

В Генштабе также напомнили, что за прошедшие сутки РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны "Shahed-136/131". В результате украинской противовоздушной обороне удалось сбить все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных беспилотников.

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Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 31 ракетный и 66 авиационных ударов по Украине, а также совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Уточняется, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Российская атака на Украину 30 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 30 августа РФ атаковала Украину 28 ракетами воздушного базирования типа Х-101 / Х-555 / Х-55 и 16 ударными беспилотниками Shahed-136/131. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить все российские ракеты, а также 15 из 16 БПЛА над Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областями.

В то же время, одной из целей атаки стал объект инфраструктуры на Житомирщине, по которому враг применил дроны-камикадзе. Кроме того, из-за атаки на Киевщине пострадало три человека, а в самом Киеве погибли двое - охранники одного из предприятий, в которое попали обломки сбитой ракеты.

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