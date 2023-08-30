В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены дома.

Сегодня, 30 сентября, российские оккупанты атаковали Киевщину ракетами и иранскими дронами типа "Шахед".

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небытов, рассказывая о последствиях ночной атаки российских оккупантов. Он отметил, что в одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома, обошлось без пострадавших.

"Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС", - отмечает он.

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Небытов сообщил, что еще в одном населенном пункте из-за атаки дронами произошло повреждение двухэтажного здания, возник пожар, который локализуют спасатели. При этом отмечает, что благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары, и есть разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Отмечается, что все пожары ликвидированы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Россия атаковала ночью Украину. В КМВА отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей. В Киеве погибли два человека, есть раненые.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 августа защитникам Украины уже удалось уничтожить 1 419 российских крылатых ракет и 4 395 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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