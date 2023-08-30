Сообщается, что украинская авиация за сутки четыре раза ударила по ЗРК россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 30 августа нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну станцию РЭБ россиян.

Тем временем российские войска за 30 августа нанесли 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Видео дня

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе ВСУ.

Новость дополняется…