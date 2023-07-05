С начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла в Украине не менее 4 тысяч 62 танков.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что распиаренные новые российские танки Т-90М "Прорыв" уступают в вопросе противоминной защиты советским танкам Т-62М, которые россияне активнее используют на фронте в Украине.

Таким образом он поставил на место российских пропагандистов, которые "неистово рефлексируют" после появления в сети видео с российским Т-62М, подорвавшимся на своих же минах.

"Российские площадки сейчас неистово рефлексируют на этот эпизод, мол, посмотрите, какая же все-таки живучая российская техника. Подорвался на мине, но экипаж выжил и сбежал! Разумеется, российские пропагандисты не стали задаваться вопросом, как так получилось, что дятлы на Т-62М нарвались на свои же мины? Или что делают танки позапрошлого поколения в зоне БД, и где Т-14 "Армата" и ударные кулаки Т-90М "Прорыв"? Но главное, они подчеркивают, что танк российский, хотя он советский", - отметил эксперт.

По его мнению, нет ничего удивительного в том, что после наезда на мины Т-62М потерял только гусеницу, а не весь взлетел на воздух:

"У этого танка, на самом деле, очень, очень много недостатков, но среди них есть одно достоинство - улучшенная противоминная защита. Больше плюсов у Т-62 не было. Но интереснее всего то, что после Т-62М ни один последующий танк не смог повторить уровень противоминной живучести как у Т-62М. Приблизиться - да, но не повторить. А потому, даже Т-90М "Прорыв" отстает от старого советского Т-62М в вопросах противоминной защиты. Вот и вопрос, живучесть какой такой российской техники?".

Потери России в танках - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла в Украине не менее 4 тысяч 62 танков. Общие потери России в Украине в личном составе предварительно составляют 231 тысяч 700 человек. За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 670 российских оккупантов.

Также РФ потеряла на поле боя: боевых бронированных машин - 7 тыс. 917, артиллерийских систем - 4 тыс. 288, РСЗО - 656, средств ПВО - 395, самолетов - 315, вертолетов - 309.