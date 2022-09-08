Также наши воины успешно отбили атаки противника вблизи восьми населенных пунктов.

Украинские защитники нанесли удар по личному составу противника на территории агропредприятия в Запорожской области.

Об этом на своей сообщается в утренней сводке Генштаб ВСУ.

"Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого воздействия по сосредоточению личного состава и военной техники противника, находящихся на территории аграрного предприятия "Украина" села Сладководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется", - говорится в сообщении.

Видео дня

Тем временем подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага.

В частности, наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григоровка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

Напомним, 7 сентября в вечерней сводке Генштаб сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отбили атаки русских захватчиков в районах 11 населенных пунктов на поле боя.

В то же время украинская авиация совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Вас также могут заинтересовать новости: