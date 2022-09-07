В селе Малотокмачка восемь человек получали гуманитарную помощь, когда российские оккупанты накрыли их "Градами".

В Запорожской области в результате обстрела российскими оккупантами из реактивных систем залпового огня "Град" три человека погибли и пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

В частности, примерно в 15:40 враг обстрелял "Градом" двор в с. Малотокмачка Ореховского района, по ул. Мира, 132.

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"Во дворе находилось 8 гражданских, они в это время получали гуманитарную помощь. В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты. Обстрел продолжается", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали Запорожскую область, было много жертв и пострадавших.

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в начале сентября сказал, что из-за противников на нашей земле уже погибли 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - были ранены.

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