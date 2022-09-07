В то же время украинская авиация совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отбили атаки российских захватчиков в районах 11 населенных пунктов на поле боя.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. Удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григоровка, Зайцевое, Майорськ, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное", - отмечается в сводке.

Видео дня

При этом, в течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины осуществила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Также подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА.

В то же время, в Херсонской области, вблизи Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, более половины из них - убитыми. Вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация", еще две - повреждены, потери живой силы уточняются.

Также стало известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, который действует на Херсонском направлении, потерял до 60 процентов личного состава и техники и считается небоеспособным. За усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов.

"Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, огневого поражения живой силы и боевой техники противника", - говорится в сводке.

Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку с беспилотных летательных аппаратов, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленка, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Ставок, Безымянное, Андреевка и Белая Криница

В сводке сказано, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из воздушного пространства и территории Республики Беларусь", - отметили в Генштабе

Вместе с тем, российские оккупанты на других направлениях продолжали осуществлять огневое поражение военных и гражданских объектов Украины.

Как ранее сообщалось, согласно прогнозу военных, война России против Украины продолжится в 2023 году. Сейчас ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного русскими, ни других войн в ХХІ веке.

Вас также могут заинтересовать новости: