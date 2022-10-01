За минувшие сутки открыто 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии на Херсонщине.

В Херсоне российские оккупанты похитили трех местных волонтеров, которые помогали горожанам.

Об этом в Facebook сообщила полиция Херсонской области.

"В Херсоне военные РФ похитили 3-х местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам. Обстоятельства похищения волонтеров устанавливаются", - сказано в сообщении. Видео дня

В полиции отмечают, что за минувшие сутки открыто 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии на Херсонщине, в частности, речь идет о захвате учреждений, похищении и пытках людей, мародерстве. "С временно оккупированных Херсон, Алешки и Берислава продолжает поступать информация о фактах мародерства российскими военными, которые обворовывают дома и квартиры, а также отбирают у местных жителей автомобили", - сообщает полиция.

Ночью враг обстрелял 5 населенных пунктов: Высокополье, Миролюбовка, Заречное, Осокоровка и Нововознесеньське, повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили и дороги, а также пострадали местные жители.

В полиции отмечают, что в Чаплинской территориальной общине местная жительница перешла на сторону врага, приняла предложение оккупационных войск к сотрудничеству и добровольно заняла должность "директора" общеобразовательной школы в пгт. Чаплинка. "Коллаборантка призывает преподавателей школы к сотрудничеству с оккупационной захватнической властью и внедряет стандарты образования по образовательным программам государства-агрессора", - сообщает полиция.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Так, по данным Института изучения войны, украинские силы могут отвоевать Лиман в ближайшие 72 часа. Это совпадает с заявлением Зеленского о "существенных результатах ВСУ на востоке Украины".

Также это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска.

За сутки от российских ударов пострадало более 50 населенных пунктов. РФ нанесла удары по Николаеву, Одессе, Никополю.

Продолжается и частичная мобилизация в России. Утром Генштаб заявил о подготовке РФ отправить на войну в Украину курсантов из Тюмени и Рязани.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, в октябре следует ожидать эскалации на фронте.

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