Попадание по объекту гражданской инфраструктуры, продолжается ликвдация последствий.

В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по центру Кривого Рога.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник военной администрации Кривога Рога Александр Вилкул.

"Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города", - отметил он, обратившись к жителям города с просьбой ничего не писать о последствиях удара и не выкладывать в соцсети.

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Вилкул добавил, что сейчас продолжается ликвидация последствий.

Удары по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, 14 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22.

Оккупанты ударили по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Из-за этого в реке Ингулец поднялся уровень воды, жителей двух районов города пришлось эвакуировать. 15-16 сентября Россия вновь нанесла удары по этой дамбе.

Уже 26 сентября российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по аэропорту в Кривом Роге. В результате удара инфраструктура объекта разрушена, его больше невозможно использовать, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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