Накануне вражеская армия предприняла очередную попытку уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

Армия РФ вечером 10 февраля запустила 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131 по территории Украины. Все БПЛА удалось уничтожить украинским военным.

Как отметили Воздушные силы ВС Украины, россияне осуществили очередную попытку уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Всего за период с 18.00 по 23.55 украинские военные уничтожили 20 ударных дронов.

"Пуски барражирующих боеприпасов осуществлялись с восточного побережья Азовского моря", - отметили военные.

Последствия воздушной атаки россиян 10 февраля

Напомним, что утром 10 февраля войска РФ совершили очередной массовый ракетный обстрел украинских территорий. Враг осуществил 71 пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Сообщалось, что над Киевской областью 10 февраля удалось сбить 10 ракет. По данным мэра Киева, обломки одной из боеголовок упали на территории Голосеевского района столицы. Над Одесской областью сбили 13 ракет. Также ПВО работала в Днепропетровской и Хмельницкой области.

Всего во время массированного удара россияне попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы в шести областях.

Помимо ракет, российская армия также применила против украинцев БПЛА. Утром 11 февраля стало известно, что в Днепропетровской области вражеские беспилотники повредили три энергетических объекта. Зафиксированы существенные разрушения.

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