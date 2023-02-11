Сейчас пожары на всех объектах ликвидированы.

На Днепропетровщине вражеские беспилотники поразили три энергетических объекта, зафиксированы существенные разрушения.

"Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целили по нашей критической инфраструктуре. "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском", - сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Криворожском районе один и тот же объект враг атаковал дважды за сутки.

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"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже ликвидировали. На местах прилетов работают соответствующие службы и ликвидируют последствия атак. Люди невредимы", - уточнил председатель ОВА.

Массированная атака 10 февраля

Как ранее сообщал УНИАН, с 21:50 9 февраля до 12: 00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

В "Укрэнерго" заявили, что украинская энергетическая инфраструктура значительно пострадала в результате массированного ракетного удара РФ 10 февраля, но катастрофы не произошло. Однако, вследствие атаки было повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали энергетики.

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