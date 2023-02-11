За сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет и нанесла 59 авиаударов, 28 из которых - по использованию беспилотников "Shahed-136".
"За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре", - речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.
В частности, во время удара враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожено украинскими защитниками. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа "Шахед-136" - 22 дроны были сбиты.
Также противник совершил более 90 обстрелов украинских территорий из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", - говорится в сводке.
Ракетный удар 10 февраля
Вчера, 10 февраля, Российская Федерация осуществила 14 массированный ракетный обстрел Украины.
С 21: 50 9 февраля до 12: 00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.
Всего украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.
По данным Минэнерго, оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, в многих регионах применены аварийные отключения. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали энергетики.