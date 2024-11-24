Украинские защитники били по позициям зенитного ракетного полка российской армии.

Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса "С-400" российских оккупантов в Курской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области. Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400"", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что это российское подразделение вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

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"Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", - говорится в сообщении.

В Генштабе пообещали не останавливаться в уничтожении врага и его техники: "Дальше будет".

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