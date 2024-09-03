Для ударов по Киеву Россия должна запускать эти ракеты или из Беларуси, или из Брянской области.

Россия уже не впервые использует ракеты от комплекса ПВО С-400 для ударов по Киеву, сообщил в эфире "Киев24" военный аналитик Павел Нарожный.

"Это комплекс ПВО, ПРО большого радиуса действия. Ракеты, которые они применяли - они применяли и раньше. Все, кто помнит - когда-то был случай, что в Киеве сначала был взрыв, а потом воздушная тревога. Именно тогда была впервые применена ракета от С-400 - если не ошибаюсь, это было еще в 2023 году", - рассказал аналитик.

Он также объяснил, почему оккупанты не часто применяют эту ракету для ударов по Киеву.

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"Во-первых, дальность не очень большая. Они могут ударить этими ракетами или с территории Беларуси, или же из Брянской области, чтобы достать до Киева. Во-вторых, точность не очень большая. Эта ракета была задумана для сбивания самолетов или ракет... Когда она стреляет по земле, она летит по баллистической траектории без корректировки. И точность у нее очень мала. На расстоянии 140-150 километров - это расстояние до госграницы, откуда они стреляют - точность такой ракеты будет измеряться сотнями километров. Так что попасть в любую цель очень трудно", - пояснил Нарожный.

Учитывая это, считает эксперт, подобные удары могут преследовать две ключевые цели - террористический акт против мирного населения или попытка истощить украинскую систему ПВО.

"Ударить куда попало для того, чтобы запугать население - без какой-либо серьезной цели. Или, как вариант - для истощения систем ПВО. Потому что у врага таких ракет С-300, С-400 довольно много. Речь идет о тысячах - 5-6 тысяч может быть на вооружении этих ракет. И на каждую такую ракету мы должны потратить одну ракету Patriot, чтобы ее сбить", - добавил Нарожный.

Российский удар по Киеву 2 сентября: что известно

Накануне издание Defense Express сообщило, что во время удара РФ по Киеву 2 сентября российские войска применили зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "земля-земля".

В издании отметили, что особая опасность применения 48Н6ДМ к С-400 в режиме "земля-земля" заключается в том, что эти зенитные ракеты имеют крайне низкую точность попадания, и прежде всего могут угрожать гражданской инфраструктуре и обычным жителям.

В целом же, во время удара оккупантами по Украине в ночь на 2 сентября, было обнаружено 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 дрона. В результате боевой работы сбили 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 13 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БПЛА Shahed-131/136.

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