После уничтожения систем РЛС и ЗРК С-300 и С-400 россияне сразу ищут новые и поставляют их во временно оккупированный Крым.

Сегодня ночью Силы обороны поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории. После этих ударов россияне сразу пытаются пополнить потери через Крымский мост, сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире Еспресо.

Он отметил, что оккупанты играют с нами в своеобразную игру: украинские военные уничтожают вражеские системы РЛС и пусковые установки ЗРК С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму, а россияне сразу же пытаются найти еще такие системы и через Крымский мост снова поставляют их на полуостров.

"То, что произошло этой ночью, является масштабной операцией Сил обороны Украины. Наши ракетные войска с помощью ракет ATACAMS превратили в груду металлолома российские ЗРК С-400 и С-300, а также системы РЛС", - констатировал Селезнев. Видео дня

Эксперт отметил, что оккупанты не могут скрыть места дислокации и перемещения систем ПВО в оккупированном Крыму, а украинские военные успешно этим пользуются. По словам Селезнева, это успешная работа нашей разведки.

"Это отличная новость. Поскольку, наша разведка вовремя получает верифицированную информацию о месте размещения вражеских систем ПВО. Поэтому, несмотря на то, что оккупанты всячески пытаются скрыть перемещение и места дислокации систем ПВО, мы имеем полную информацию об их действиях", - добавил он.

Удары ВСУ по оккупантам

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на юге, в частности на Приднепровском и Ореховском направлениях, ВСУ сильно вжарили по оккупантам. Российские захватчики потеряли мощный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", два "Града", более 110 солдат и другую технику.

Кроме того, 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта, Украина впервые поразила самый современный истребитель Москвы Су-57.

"На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", - рассказали в ГУР.

Вас также могут заинтересовать новости: