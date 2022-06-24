По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Украинские защитники совершили успешные наступательные действия на Южнобугском направлении, часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и убежала.

Об этом говорится в вечерней сводке Главного управления разведки Министерства обороны.

"На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

Так, отмечается, что на Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

"Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отбили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются", - говорится в сводке Генштаба.

Ранее Генштаб сообщал, что армия РФ хочет перейти в наступление на двух направлениях от Изюма.

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