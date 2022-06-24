Также на Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков.

Российские оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое – Долина. Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка - Вернополье и Дубравное – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сводке Генштаба.

Как сообщал УНИАН, на минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине погибли два человека, еще десять человек получили ранения.