Украинская армия продолжает наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Российские оккупационные войска предприняли очередные попытки наступления сразу на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском - враг безуспешно пытался восстановить уже утраченные позиции в районе Клещиевки.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновения с врагом. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки россиян в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области.

В то же время, на Авдеевском направлении украинские войска успешно держат оборону на занятых рубежах, и отбили атаки россиян в районе Авдеевки Донецкой области.

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На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Марьинки Донецкой области, осуществив 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

По данным Генштаба, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

На Херсонском направлении украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады врага и успешно бьют по тылам противника.

При каких условиях ВСУ смогут добиться значительного прорыва на юге - версия ISW

Аналитики американского Института изучения войны считают, что сейчас есть три условия, при которых украинская армия сможет осуществить существенный прорыв на южной линии фронта.

По мнению экспертов, это возможно в случае отсутствия у россиян необходимых резервов и боевой мощи для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области, наличия достаточных сил у украинского войска для продолжения наступления после истощения врага, а также не такого сильного минирования и укрепления российских позиций по сравнению с теми, что украинские силы прорвали.

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