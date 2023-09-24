Главнокомандующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер рассказал, чему именно научились оккупанты за время войны в Украине.

На втором году вторжения в Украину российские военные постепенно адаптировались на поле боя, перейдя к стратегии истощения Киева и Запада.

Об этом заявил главнокомандующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер, отметив при этом, что существует немало сфер, где агрессор смог адаптироваться, сообщает Wall Street Journal.

"Мы видели немало сфер, где они адаптируются, и, конечно, мы пристально следим за этим", - сказал Хекер, напомнив, что в начале войны российские военные самолеты заходили в поле зрения украинской ПВО, что привело к серьезным потерям.

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Были сбиты более 75 самолетов, причем многие из них летели "прямо в зоны поражения украинских зенитно-ракетных комплексов", - сказал Хекер. Он добавил, что значительная часть российских ВВС сейчас остается невредимой.

"Они больше не летают в этих районах, а если и летают, то на малой высоте и в течение очень коротких промежутков времени, а затем возвращаются назад", – сказал американский генерал.

Также Россия добавила возможности наведения к старым бомбам, которые она сбрасывает с летящих за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны самолетов, в том числе с российской территории.

Кроме того, РФ перенесла командные пункты и склады боеприпасов дальше от линии фронта после того, как Украина начала уничтожать российскую логистику с помощью систем HIMARS.

В начале войны Москва развернула незащищенные колонны российской бронетехники в Украине, ожидая минимального сопротивления со стороны Киева, и отправила в бой недоукомплектованные и недовооруженные подразделения, что повлекло смерть десятков тысяч российских солдат.

Сейчас Россия лучше защищает своих солдат, строя глубокие, хорошо укрепленные окопы. Они прячут свои танки и бронетранспортеры в лесополосах и под маскировочными сетками, совершая вылазки для обстрела украинских позиций, после чего быстро отступают.

После того, как Украина начала использовать БПЛА для нанесения ударов по российским боевым самолетам в глубине России, россияне начали рассредоточивать свои борта на большем количестве аэродромов. Они также начали обкладывать крылья и фюзеляж шинами.

"Размещение шин, ящиков и других материалов на крыльях и фюзеляже может быть попыткой запутать или изменить визуальную картину, которую используют беспилотники, нацеленные на самолеты", - сказал Стивен Вуд, старший директор компании Maxar.

Командующий ВВС США Хекер сказал, что этот шаг может быть попыткой России оградить самолеты от взрыва беспилотника.

"Это их мешки с песком. Что-то попадает в самолет. Вместо того чтобы сделать вмятину в самолете, которая могла бы сделать его непригодным для полетов на короткое время, оно попадает в шину", - отметил он.

Оккупанты в плену

Весной омбудсмен Дмитрий Лубинец показал снимки из лагеря для российских военнопленных. По его словам, условия содержания россиян ранее проверяла комиссия ООН, которая смотрела в том числе на питание, наличие медицинского обеспечения и соблюдение других прав пленных. Заведение открыто для визитов иностранных журналистов.

Захватчики в плену получают полноценное трехразовое питание, а также имеют доступ к современному стоматологическому кабинету и квалифицированным врачам. По словам работников лагеря, многие из оккупантов даже набирают вес, а некоторые до сих пор верят в победу России.

На содержание одного российского военнопленного Украина тратит около 10 тыс грн ежемесячно.

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