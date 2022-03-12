Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Украинские защитники продолжают удерживать оборону на подъездах к столице. На этот раз жертвой Bayraktar стала российская система радиолокационной борьбы (РЭБ) в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.

"Наши операторы Bayraktar TB2 мастерски "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - отметил Залужный.

На видео радиолокационная система российских оккупантов в результате атаки разлетелась вдребезги на несколько метров.

Русско-украинская война

Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

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