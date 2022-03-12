Украинские защитники продолжают удерживать оборону на подъездах к столице. На этот раз жертвой Bayraktar стала российская система радиолокационной борьбы (РЭБ) в Киевской области.
Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.
"Наши операторы Bayraktar TB2 мастерски "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - отметил Залужный.
На видео радиолокационная система российских оккупантов в результате атаки разлетелась вдребезги на несколько метров.
Русско-украинская война
Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.
По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.