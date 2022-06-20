Во временно оккупированном Донецке горит очередной склад боеприпасов. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк", публикуя фото и видео очевидцев.
Сообщается, что детонация происходит на территории микрорайона Азотный.
"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах повылетали стекла", – говорится в одном из сообщений.
Оккупационные власти умалчивают о происходящем.
Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили минимум семь военных складов России. По данным СМИ, на складах россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов. В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.
Также на днях под Киевом обнаружили вражеский склад боеприпасов.