Детонация происходит на территории микрорайона Азотный.

Во временно оккупированном Донецке горит очередной склад боеприпасов. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк", публикуя фото и видео очевидцев.

Сообщается, что детонация происходит на территории микрорайона Азотный.

"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах повылетали стекла", – говорится в одном из сообщений.

Оккупационные власти умалчивают о происходящем.

Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили минимум семь военных складов России. По данным СМИ, на складах россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов. В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.

Также на днях под Киевом обнаружили вражеский склад боеприпасов.

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