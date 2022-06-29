Украина постепенно переходит на западное вооружение, тогда как Россия "стремительно направляется к раннему палеолиту".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Украине до сих пор нужно больше современного западного оружия, чтобы снизить угрозу со стороны Российской Федерации.

Об этом Резников сообщил в социальной сети Facebook.

"Мы живем в страшное и странное время! На фронте оккупанта уничтожают передовые артиллерийские системы рядом с зенитными установками, которым по 80 лет. С ними вместе "Смерть врагам" делают из трофейного русского оружия. Когда о победе Украины будут писать книги и снимать кино, консультанты-эксперты по вооружению не будут спать неделями. Однако, можно четко констатировать - украинская армия неустанно переходит на западное вооружение и на современные модели его использования, тогда как Россия стремительно направляется к раннему палеолиту", - подчеркнул министр.

"Но должен сказать прямо - нам нужно больше оружия. Русская армия велика и для того, чтобы снизить угрозу для всего мира, нам надо ее остановить. Альтернативы, похоже, нет. А страна-террорист есть, и она все еще крайне агрессивна", - заявил Резников.

"Сегодня, во время саммита НАТО - Альянса, созданного для обеспечения свободы и безопасности, Россия убивает мирное население европейской страны. Уничтожает города на границе со странами-членами НАТО. Именно вы сегодня раз и навсегда можете решить вопрос: остановить убийц здесь и сейчас или позволить им военную экспансию на следующие страны", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) одобрили комплексный пакет помощи для Украины. В частности, новый комплексный пакет включает защищенные средства связи, поставки горючего, медицинских товаров, бронежилетов, противоминного оборудования, оборудования для противодействия химическим и биологическим угрозам и сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками.

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