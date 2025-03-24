Оккупационные силы перебрасывают на границу.

Российское командование вынуждено перебрасывать силы, которые направляло из Курской области в Донецкую, на границу Белгородщины.

Об этом в своем Telegram-канале "Офицер" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". По его данным, командование оккупационной армии Российской Федерации приняло решение направить резервы на собственную территорию, чтобы попытаться стабилизировать там ситуацию:

"Резервы, которые начинали снимать с Курщины для отправки на Донетчину (Торецкое и Северское направления), сейчас уже фактически на ходу перебрасывают на границу с БНР для стабилизации обстановки".

Бои в Белгородской области

Напомним, в последнее время российские оккупационные силы активизировались на границе с Сумской областью. Сообщается как о работе диверсионно-разведывательных групп, так и о применении малых групп пехоты.

Видео дня

На прошлой неделе в России заявили, что украинские военные пытаются "вклиниться" в направлении поселков Демидовка и Прилесье в Белгородской области.

По данным провоенных российских блогеров, там продолжаются бои. Они сообщали, что украинским бойцам удалось зайти в тыл оккупантов.

Сегодня Силы спецопераций отчитались об уничтожении двух Ка-52 "Аллигатор" и двух Ми-8 оккупантов, которые держали на замаскированной позиции на Белгородщине.

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