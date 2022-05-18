Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Брянской и Курской областей содержатся подразделения вооруженных сил РФ. "В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций", говорится в сообщении.

"Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей", - добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении, отмечается в сообщении, российские войска сосредоточились на удержании занимаемых позиций и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. "Агрессор осуществляет артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине:

17 мая, благодаря украинским защитникам сегодня в Харькове не было ни одного обстрела.

18 мая в Харьковской области ВСУ уничтожили российский танк Т-80.

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