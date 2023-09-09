Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительных действий на востоке и наступательной операции на юге Украины.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях Восточного фронта россияне не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины, информирует Генеральный штаб в оперативной утренней сводке.

"В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дубравы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных. Таким образом Кремль продолжает избавляться от нежелательных слоев своего общества.

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В то же время, в районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и продвигаются, отвоевывая украинскую территорию.

Генштаб информирует, что наши защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

"На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В свою очередь, противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава Воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Работиного Запорожской области было отбито более 10 таких попыток", - сообщил Генштаб.

На Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительных действий на востоке и наступательной операции на юге Украины, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений", - информирует Генштаб относительно общей ситуации.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

За минувшие сутки враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. Также, от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.

Россияне продолжали наносить авиационные удары и осуществлять артиллерийские обстрелы украинских территорий.

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Как сообщал УНИАН, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Вчера майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что в районе Бахмута украинские военные выжимают россиян из Клещиевки и сейчас более половины населенного пункта уже под контролем Сил обороны.

Согласно информации Министерства обороны Украины, по состоянию на 4 сентября защитники Украины на Бахмутском направлении за время контрнаступления освободили около 47 квадратных километров.

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что украинские воины начали проводить контрнаступательные операции.

Как затем отметили в ISW, в рамках своего контрнаступления украинская армия начала кампанию массированных ракетных ударов по российской тыловой инфраструктуре на оккупированной территории. Так ВСУ избегают собственного истощения и в то же время постепенно ослабляют агрессора, выбивая его живую силу и технику.

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