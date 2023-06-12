Он подчеркнул, что любая война - это потери в личном составе и в технике.

На днях в информпространстве появилось сообщение от журналиста Bild Юлиана Репке об украинских потерях в технике во время боев в Запорожской области, он писал о якобы одном потерянном Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

В эфире ТСН. Тиждень на канале 1+1 военный корреспондент Андрей Цаплиенко подчеркнул, что речь идет не о подбитой технике ВСУ.

"На видео и на фото видно, что люки открыты, значит, подорвались на минах, и экипажи эвакуировались. Да, это война и соревнование, кто кого перехитрит. К сожалению, воевать без потерь людей и техники ни у кого еще не получилось", - подчеркнул журналист.

Он выразил надежду, что это все понимают, ведь это война против глубоко эшелонированной обороны. ВСУ могут потерять много техники, это - часть наступления, говорит военный корреспондент.

"Но главное - это наши люди. На видео, которое, как заявляют, снято во время этого боя, видно, настолько четко наши военные действуют даже под бешеным огнем и помогают друг другу во время эвакуации", - заявил Цаплиенко.

Он добавил, что, по его информации, оккупанты увидели эту колонну и действительно решили, что наступление уже началось, а под него "засветили" свои скрытые артиллерийские резервы. "Мы им отблагодарили - за первые дни этой недели до 50 артсистем "отминусовали", они у россиян перестали существовать", - подытожил военкор.

Сообщение о том, что ВСУ потеряли Leopard и БМП Bradley

9 июня 2023 года военный обозреватель Bild Юлиан Репке написал, что в боях на Запорожском направлении в течение 8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

В тот же день главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус на фоне слухов о потере своей бригадой Leopard и Bradley записал обращение.

Затем в сети появилось видео якобы ожесточенного боя украинских воинов с оккупантами, во время которого ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

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