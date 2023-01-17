Это последняя из восьми гаубиц, которые Словакия обязалась поставить в Украину на основании заключенного в июне прошлого года договора купли-продажи.

Вооруженные силы Украины получили восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2 словацкого производства.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "Это также последняя из восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, которые Словакия через государственное акционерное общество "Конштрукта-Дефенс"... обязалась поставить в Украину на основании заключенного договора купли-продажи в прошлом июне", - рассказали в Генштабе.

Перемещение каждой единицы техники, в том числе и этой, осуществлялось ведомством после зачисления оплаты на счет администрации Минобороны.

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Напоминается, что кроме выполнения контракта на поставку восьми единиц самоходных гаубиц Zuzana, "Конштрукта-Дефенс" изготовит для Украины еще 16 единиц этого типа техники, которые будут финансироваться совместно Данией, Германией и Норвегией.

Что такое Zuzana 2

Zuzana2 - самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси 8x8. Оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибры и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Автоматическая система зарядки позволяет осуществлять 6 выстрелов за 1 мин или 16 выстрелов за 3 мин.

Оружие для Украины от Словакии

В начале июля 2022 года Словакия и Украина подписали контракт о поставках восьми гаубиц Zuzana-2 калибра 155-мм. В августе первые четыре САУ Zuzana 2 прибыли в Украину.

В начале октября стало известно, что Дания, Норвегия и Германия предоставят Словакии средства на производство 16 САУ Zuzana 2 для Украины.

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