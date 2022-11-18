Самоходная артиллерийская установка уже в стране.

Словакия передала Украине еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в микроблоге Twitter сообщил, что модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм уже прибыла в Украину.

"Рад подтвердить, что уже 7-я Zuzana 2 Howitzer была доставлена Вооруженным силам Украины и готова защищать невинные жизни", - написал он в пятницу.

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САУ Zuzana для Украины

Как сообщал УНИАН, первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 украинская армия получила в мае.

Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 км и способна производить 5 выстрелов в минуту. А автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.

Уже в середине августа Словакия передала Украине еще четыре установки Zuzana 2.

В начале октября Дания, Словакия, Норвегия и Германия договорились сделать совместный финансовый взнос на производство и передачу Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Известно, что общая сумма взноса составила около 685 миллионов крон (около 92 миллионов евро).

9 октября Словакия передала Украине две САУ Zuzana-2. Тогда в Министерстве обороны страны назвали их "подарком" к 70-летию российского президента Владимира Путина.

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