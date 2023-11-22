Украинские силы атаковали российских оккупантов из Крынок.

Украинские и российские силы продолжают проводить наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снежную погоду.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Со ссылкой на российских военкоров, аналитики упомянули о том, что и российские, и украинские силы испытывают трудности с управлением беспилотниками, в том числе для корректировки артиллерийского огня из-за плохих погодных условий по всему фронту. Также утверждается, что грязь затрудняет движение транспортных средств, но украинские и российские силы продолжают маневрировать и действовать во всех направлениях. В связи с этим аналитик ISW отметили, что дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки, а с наступлением морозов, скорее всего, начнется возобновление более активных боевых действий.

В обзоре Института отмечается, что оккупанты провели наступательные операции на западе Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Видео дня

При этом ВСУ продолжили операции на левом берегу Херсонской области и продвинулись. Украинские силы атаковали из Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону недалеко от поселка. ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках, возле Антоновского моста.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба, за сутки в Украине уничтожены 850 российских оккупантов и перейдена еще одна отметка - с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили 320 670 человек.

21 ноября военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области поставило в тупик российское командование. Кроме того, у оккупантов не все так радужно в районе Авдеевки, куда они перекинули немалые ресурсы.

Вас также могут заинтересовать новости: