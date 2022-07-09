Оккупанты продолжают проводить более ограниченные наступательные действия, чтобы силы обороны Украины не перехватили инициативу.

Российская группировка в Луганской области занимается восстановлением боевой способности и наращиванием сил для дальнейшего наступления.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как говорится в сообщении, оккупанты продолжают проводить более ограниченные наступательные действия, чтобы силы обороны Украины не перехватили инициативу.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным", — говорится в анализе ISW.

Ключевое условие оперативной паузы – создать видимость, что ее либо нет, либо она будет слишком короткой, чтобы противник не успел перехватить инициативу и не перешел в контрнаступление.

Предыдущий отчет ISW:

По состоянию на 8 июля 2022 года в отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что российские войска добились незначительных успехов на юго-восток от Северска и продолжили наступательные действия на запад от Лисичанска.

Оккупанты нанесли артиллерийские удары к югу от Барвенкова и обстреляли Никополь, Новопавловку и несколько населенных пунктов на северо-запад от Славянска.

По мнению аналитиков ISW, эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвенкова в сторону Краматорска.

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