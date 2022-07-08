Тем временем, украинские войска продолжают постепенное продвижение на юго-западном направлении Херсона.

Российская армия собирает технику на линии фронта в направлении Сиверска Донецкой области, который расположен примерно в 8 километрах от нынешней линии фронта.

Об этом сообщается в ежедневном отчете британской разведки.

Отмечается, что российские силы, вероятно, делают паузу для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

"Существует реальная вероятность того, что ближайшей тактической целью России будет Сиверск, поскольку ее силы пытаются продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели – городского района Славянск-Краматорск", - говорится в сообщении.

В разведке также добавляют, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на юго-западном направлении Херсона.

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), российские оккупационные войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с Севера и Востока, а и с Запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск.

Отмечается, что российские войска добились незначительных успехов на юго-восток от Северска и продолжили наступательные действия на запад от Лисичанска.

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