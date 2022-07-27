На Донецком направлении российские захватчики штурмовыми действиями продолжают попытки улучшить тактическое положение в направлениях Краматорска и Бахмута.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурмы российских захватчиков на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

Отмечается, что на Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашково, Долины, Грушувахи, Шевелевки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

"В районе населенного пункта Пасека силами разведывательной группы противник пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена", - говорится в сводке.

На Донецком направлении враг штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григоровки, Выемки, Северска и Дроновки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку Серебрянки.

"Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Кроме того, они нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

"Вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и на направлениях Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел", - отметили в Генштабе.

В то же время, на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

Вместе с тем, на Южнобугском направлении враг обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Противник обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токареве, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котляревое и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку Любомировки и Новониколаевки.

На Харьковском направлении противник осуществил артиллерийские обстрелы в районах Харькова и населенных пунктов Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщовая, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалеевка, Питомник.

На Слобожанском направлении захватчики ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке с целью разоблачения системы украинской обороны и выявления огневых позиций артиллерии.

На Сиверском направлении, указано в сводке, подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновка Черниговской области, а также Прогресс и Бачевск Сумской области. Противник задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и БпЛА.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

"В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает выполнять определенные задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. В настоящее время вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сводке.

Отмечено, что российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институтов. Ответственность оккупантов, которые останутся живы, неизбежна", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные с начала полномасштабной войны ликвидировали более 40 тысяч русских оккупантов. В частности, 200 россиян были уничтожены за прошедшие сутки.

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