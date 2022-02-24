ВСУ предоставили новую информацию / УНИАН
Вооруженные силы Украины смогли отбить город на Луганщине - Счастье, а также уничтожили технику российских оккупантов.
"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов. Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов", - говорится в заявлении ВСУ.
Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет Вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях.