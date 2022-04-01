За сутки украинские защитники отбили семь вражеских атак на Донецком и Луганском направлении

За сутки украинские защитники отбили 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении.

Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 06: 00 1 апреля.

"Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбито БПЛА типа" Орлан-10"", - говорится в сообщении.

В Генштабе также констатируют, что наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь.

"Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были похищены российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено", - сообщают в Генштабе.

Также отмечают, что на временно занятых территориях враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов.

"Продолжается мародерство и совершение насилия в отношении граждан Украины. В отдельных районах, временно занятых врагом, оккупанты пытаются вынудить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отходящего врага, прорывают оборонительные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля возле села Малая Рогань (находится под Харьковом) оккупанты взяли под контроль трассу и устроили настоящий террор - расстреляли более 20 гражданских авто с людьми, однако об этом стало известно лишь после освобождения населенного пункта.