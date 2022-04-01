Даже если ваш населенный пункт освободили, возвращаться в него все еще может быть опасно.

По словам вице-премьер - министра по вопросам временно оккупированных территорий Ирины Верещук, возвращаться в освобожденные от российских оккупантов города все еще опасно.

Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас возвращение опасно и военные это подтверждают. Мы понимаем, насколько эти территории заминированы. Если есть официальная информация, что Ирпень освободили, это не значит, что люди должны возвращаться. Оккупант сделал все, чтобы причинить боль даже после того, когда он будет с позором изгнан с нашей земли", - отметила Верещук.

Она посоветовала отслеживать официальную информацию и ждать разрешения властей - только тогда можно будет вернуться.

"Надо еще немного подождать и внимательно следить за официальными сообщениями, мы все скажем. У нас есть специальный план, что делать во время временной оккупации и после деоккупации. Все органы власти, в том числе на местах, имеют соответствующие пошаговые инструкции", - рассказала министр.

ВСУ освобождают украинские города: можно ли возвращаться

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что в освобожденном городе Ирпень Киевской области находят много мин и растяжек, которые оставили российские оккупанты. Поэтому возвращаться туда все еще опасно, предупреждают власти.

Об этом же предупредили и киевлян: после обстрелов российскими оккупантами в городе остаются сотни мин и неразорвавшихся снарядов.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в украинскую столицу можно будет вернуться при условии, что российские войска оттеснят минимум на 50 км.

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