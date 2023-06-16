Практически на всех участках и направлениях на юге украинские войска имеют тактических успех.

Украинские войска ведут активное наступление на юге. Силы обороны имеют тактический успех, продвигаются на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия, и имеют частичный успех.

"Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться", - отметила она.

По словам Маляр, на востоке ВСУ ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

Так, на восточных участках фронта враг пытается вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

В то же время, на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Здесь украинские войска ведут наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы для постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

Маляр подчеркнула, что россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы остановить наступательные действия Сил обороны Украины.

"На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений", - уточнила она.

Кроме того, по данным Минобороны, на юге украинские войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактических успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении", - уточнила заместитель министра.

Сейчас на некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления украинских войск.

В то же время, на Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие.

Маляр добавила, что украинские войска также сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ отмечают, что несмотря на значительные потери россияне не отказываются от планов по полной оккупации Украины. В частности, оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают большинство своих сил и техники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Да, на этих участках фронта в течение суток произошло 21 боевое столкновение. На Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районах степного и Авдеевки, на Марьинском - в районе Марьинки, а на шахтерском - в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

Также известно, что украинские артиллеристы и ракетчики за сутки поразили три района сосредоточения личного состава российских захватчиков, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, вражеский пункт управления и еще два важных объекта россиян.

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