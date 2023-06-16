Там за эти сутки произошло 21 боевое столкновение.

Российские оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за сутки произошло 21 боевое столкновение. На Лиманском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Спорного и из артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка, стреляли по населенным пунктам из артиллерии. В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки, где нанесли авиационный удар.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки захватчиков в районе Марьинки, где те также нанесли авиационные удары. Под ударом оказалась и Победа. В Генштабе отмечают, что российские войска также стреляли по населенным пунктам Сумской и Харьковской областей.

На Шахтерском направлении оккупанты наступали в направлении Новомихайловки и Водяного, но безуспешно. Они нанесли авиационные удары в районах Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожевое, Новоселка и Новополь.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают оборонительные действия. Они обстреливали населенные пункты Запорожской и Херсонской областей, а также Херсон.

Также в Генштабе сообщают, что на полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 590 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине уже уничтожено 218 тысяч 500 оккупантов.

Вчера в Генеральном штабе сообщали, что Силы обороны уже деоккупировали более 100 километров квадратных украинской территории.

По мнению аналитиков Института изучения войны, контрнаступательные действия украинской армии может усложнять широкое применение россиянами средств РЭБ.

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