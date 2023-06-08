Во время эвакуации гражданских жителей из города Каховка российские оккупанты воспользовались ими как живым щитом. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что 6 июня состоялась массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт.
"Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита", - отметили в Генштабе.
Кроме того, отмечается, что враг не был готов к последствиям подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции: он понес потери в живой силе, вооружении и военной технике.
"В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта десятки населенных пунктов подверглись подтоплению.
Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), перед подрывом российские пропагандисты активно выражали обеспокоенность возможным форсированием Днепра украинской армией.