В результате подрыва плотины Каховской ГЭС захватчики понесли потери в личном составе, вооружении и технике.

Во время эвакуации гражданских жителей из города Каховка российские оккупанты воспользовались ими как живым щитом. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что 6 июня состоялась массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт.

"Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Кроме того, отмечается, что враг не был готов к последствиям подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции: он понес потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта десятки населенных пунктов подверглись подтоплению.

Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), перед подрывом российские пропагандисты активно выражали обеспокоенность возможным форсированием Днепра украинской армией.

Вас также могут заинтересовать новости: