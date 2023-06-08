Оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области.

За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне до сих пор не отказались от захватнических планов касательно Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Так, на Лиманском направлении безуспешные наступательные действия противника были отмечены в районе села Веселое Донецкой области. Под Бахмутом враг атаковал в направлении Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления на саму Авдеевку и Первомайское. Кроме того, ВСУ отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.

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О наступательных действиях врага на других направлениях не сообщается.

Ситуация на фронте – последние новости

В пророссийских Telegram-каналах увеличилось количество сообщений о якобы успехах армии РФ в отражении украинского контрнаступления. В Минобороны Украины подчеркнули, что ситуация на фронте развивается с точностью до наоборот. Кремль же пытается вести информационно-психологическую операцию.

После подрыва Каховской ГЭС и подтопления позиций вдоль Днепра российские пулеметчики открыли "дружественный огонь" и ликвидировали других оккупантов, которые бежали с тонущих позиций. По данным херсонских пабликов, это произошло возле Голой Пристани.

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