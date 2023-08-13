Украинские военные уничтожили также склад боеприпасов врага, командно-наблюдательный пункт и 15 единиц военной техники.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины взяли в плен 12 российских оккупантов. Также за сутки было ликвидировано и ранено еще 257 врагов.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, "Силы обороны Украины работают и идут вперед".

По информации командующего, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие - 81, раненые - 176, пленные - 12). Уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 9 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники", - информирует Тарнавский.

Также был уничтожен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт врага, отметил он.

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Как сообщал УНИАН, на днях Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении есть движение вперед и успехи.

Также известно, что 6 августа российские захватчики применили химические боеприпасы при обстреле в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Оккупанты совершили два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин).

По информации Тарнавского, в результате этого обстрела люди не пострадали. Он добавил, что россияне стараются делать все возможное, чтобы остановить продвижение ВСУ.

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