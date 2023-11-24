ВСУ уничтожили склад боеприпасов, ПВО и артиллерию оккупантов.

За прошедшие сутки, 23 ноября, украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства российских войск.

В то же время оккупанты нанесли 2 ракетных и 42 авиационных удара, совершили более 53 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые гражданские. Также пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Этой ночью РФ нанесла очередной удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.

"Авиационным ударам подверглись: Костобобров Черниговской области; Александрия Сумской области; Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка, Ивановка, Харьковской области; Стельмаховка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Часов Яр, Богдановка, Клещиевка, Торецк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей", - добавили в Генштабе.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Авдеевке в последние дни продолжаются ожесточенные бои за всю войну.

При этом ВСУ впервые уничтожили "новую" танкетку оккупантов.

По данным ISW, российские оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и даже смогли продвинуться.

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