Сейчас россияне растягивают войска и истощают ВСУ по всей линии фронта.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупационная армия истощает Украину более года, чтобы сделать новый прорыв на фронте.

В интервью LIGA.net она рассказала, что враг не концентрирует силы для прорыва нашей обороны на каком-то одном направлении, а растягивают войска, как и Силы обороны.

"Их задача - истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и надо готовиться к этим вещам. Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачу уже другими какими-то способами", - пояснила Маляр.

Видео дня

Она убеждена, что тенденция истощения РФ Украины "не просто так".

"Утомительно делать следующее после этого действия. И мы должны знать и готовиться к этому", — резюмировала экс-заместитель министра обороны.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки, 23 ноября, украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Враг активизировался на Таврическом направлении. Они проводят штурмы и сбрасывают кабы с самолетов.

По словам президента Владимира Зеленского, армия РФ сделала зэков основным источником пополнение потерь на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: