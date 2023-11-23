Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении.

В течение суток произошло 52 боевых столкновения. Как сообщил Генштаб в вечерней сводке, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отбиты 2 атаки. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак. Враг нанес авиационные удары в районах временного Яра, Богдановки, Клещиевки, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, времен Яр, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 18 атак. Противник нанес 6 авиационных ударов в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наши воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Война в Украине - последние новости

В последние дни на Авдеевском направлении оккупанты начали активнее вести наступательные действия. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, Россияне бьют по городу из большого количества различных средств артиллерии и продолжают сбрасывать на Авдеевку авиабомбы.

На Таврическом направлении растут потери российских оккупантов в живой силе и технике. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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